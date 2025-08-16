LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 17 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 17 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
    1

    Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie

  2. Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó
    2

    Meryl Streep dio a conocer quién fue el actor que mejor la besó: “Nadie lo hizo como él”

  3. Del apoyo masivo al aislamiento: la ruptura de los pueblos indígenas con Evo Morales marca el fin de una era en Bolivia
    3

    La desilusión de los indígenas que apoyaron a Evo Morales y al MAS: “Nos traicionaron”

  4. Arrestaron a cinco peligrosos menores que acechaban en la bajada de una autopista
    4

    Banda piraña. Arrestaron a cinco peligrosos menores que acechaban en la bajada de una autopista

Cargando banners ...