Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 17 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:59 y se pone a las 19:05.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
