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Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 23 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 23 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 23 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:32 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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