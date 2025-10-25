Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 25;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:39 y se pone a las 19:44.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
