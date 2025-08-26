LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 27 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 19:10.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

