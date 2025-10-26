Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 25;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 27 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:45.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
