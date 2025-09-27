Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 19:27.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Tuiteros de brazos caídos: los números que desnudan cómo a Milei se le complicó la batalla de las redes
- 2
La historia detrás de un hombre que eligió un lugar insólito para vivir y lo recomienda
- 3
Milei reclamó por las reformas laboral y fiscal tras regresar de EE.UU.
- 4
“Estrago”: denunciaron penalmente a dos intendentes bonaerenses por las inundaciones