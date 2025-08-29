Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:45 y se pone a las 19:12.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
