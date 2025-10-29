LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 25;

El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 30 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:36 y se pone a las 19:47.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

