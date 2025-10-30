LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de octubre, la temperatura rondará entre 13 y 31;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 31 de octubre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 31 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:48.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia
    1

    Colón: un joven hacía “wheelie” con su moto y atropelló a una mujer de 74 años que debió ser internada de urgencia

  2. El atrevido look de Sydney Sweeney que se robó todas las miradas
    2

    Sydney Sweeney se robó toda la atención con un vestido transparente que dejó poco a la imaginación

  3. Un inesperado revés dejó varado al avión presidencial de Petro en plena gira y reavivó el choque con EE.UU.
    3

    Petro quedó varado por las sanciones de EE.UU.: una empresa se negó a cargar combustible al avión presidencial

  4. Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslaton en su casa
    4

    Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa: “La encontré bien y fuerte”

Cargando banners ...