Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 19:52.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..