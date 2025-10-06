LA NACION

Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 7 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de La Rioja para el 7 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

