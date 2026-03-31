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Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 1 de abril
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 1 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 1 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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