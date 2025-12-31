LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de enero de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 1 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 1 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 1 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:26 y se pone a las 21:09.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia levantó la prohibición de salida del país que pesaba sobre Javier Faroni
    1

    La Justicia levantó la prohibición de salida del país de Javier Faroni tras el episodio en Aeroparque

  2. La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico
    2

    La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico

  3. La playa argentina con agua turquesa que parece “brotar desde el suelo”
    3

    Similar al Caribe: la playa argentina con agua turquesa que parece “brotar desde el suelo”

  4. El cultivo que, según un clúster, será una gran oportunidad de negocio
    4

    “La Argentina tiene un lugar reservado”: el cultivo que, según un clúster, será una gran oportunidad de negocio

Cargando banners ...