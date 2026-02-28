LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de marzo, la temperatura rondará entre 11 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 1 de marzo.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 1 de marzo.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 1 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:29 y se pone a las 20:25.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo será la futura Autopista Parque que va a cambiar el principal acceso sur a la ciudad
    1

    Cómo será la futura Autopista Parque que va a cambiar el principal acceso sur a la ciudad

  2. Murió Néstor Otero, el empresario “intocable” que explicaba cómo funciona la complicidad entre los negocios y el poder
    2

    Murió Néstor Otero, el empresario “intocable” que explicaba cómo funciona la complicidad entre los negocios y el poder

  3. El dramático momento en que un dron iraní impacta contra un edificio residencial en Bahréin
    3

    El dramático momento en que un dron iraní impacta contra un edificio residencial en Bahréin

  4. Aeropuertos, bases y ciudades bajo fuego: qué objetivos atacó Irán tras el golpe de EE.UU. e Israel
    4

    Aeropuertos, bases y ciudades bajo fuego: qué objetivos atacó Irán tras el golpe de EE.UU. e Israel