Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de marzo, la temperatura rondará entre 11 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 1 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:29 y se pone a las 20:25.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
- 1
Cómo será la futura Autopista Parque que va a cambiar el principal acceso sur a la ciudad
- 2
Murió Néstor Otero, el empresario “intocable” que explicaba cómo funciona la complicidad entre los negocios y el poder
- 3
El dramático momento en que un dron iraní impacta contra un edificio residencial en Bahréin
- 4
Aeropuertos, bases y ciudades bajo fuego: qué objetivos atacó Irán tras el golpe de EE.UU. e Israel