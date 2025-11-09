Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 3 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:30 y se pone a las 20:28.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
