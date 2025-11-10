LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 11 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 11 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 20:29.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

