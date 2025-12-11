LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de diciembre, la temperatura rondará entre 10 y 16;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 12 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 12 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 12 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 12 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:59.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
    1

    El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

  2. Allanan una imponente casa en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA
    2

    Allanan un barrio privado en Pilar en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA

  3. Quién es el argentino que trabaja con María Corina Machado y cómo fue su “increíble” primer encuentro en Oslo
    3

    El argentino que trabaja con María Corina Machado y su esperado primer encuentro en Oslo: “Fue muy increíble”

  4. Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
    4

    Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela

Cargando banners ...