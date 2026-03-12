Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 10 y 23; descartan lluvias durante la jornada
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:40 y se pone a las 20:08.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
