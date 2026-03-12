LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de marzo, la temperatura rondará entre 10 y 23; descartan lluvias durante la jornada

LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 13 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 13 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 20:08.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
