Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de febrero, la temperatura rondará entre 9 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 19 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:18 y se pone a las 20:38.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Stellantis frena la producción en su fábrica de Buenos Aires
- 2
Donald: de sus últimos problemas de salud a sus ganas de seguir cantando y el flechazo que sintió por su mujer
- 3
Así aterrizó el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que tuvo una emergencia cuando volaba hacia Europa
- 4
Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la joven buceadora desaparecida en Puerto Madryn