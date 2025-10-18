LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 19 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 19;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 19 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 19 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:55 y se pone a las 20:05.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

