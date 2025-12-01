LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de diciembre, la temperatura rondará entre 7 y 23;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 2 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 2 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:51.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

