LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 2 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 2 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 2 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:27 y se pone a las 21:09.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph
    1

    Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph

  2. De Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año
    2

    En fotos: de Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año

  3. Así se grababa la conductora con alcoholemia positiva que atropelló y mató a un hombre en Nordelta
    3

    Video: así se grababa la conductora con alcoholemia positiva que atropelló y mató a un hombre en Nordelta

  4. Encuentran a dos cuatreros muertos en una canoa junto a una vaca recién robada
    4

    Acribillados a balazos. Encuentran a dos cuatreros muertos en una canoa junto a una vaca recién robada

Cargando banners ...