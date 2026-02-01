LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 2 de febrero, la temperatura rondará entre 14 y 21;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 2 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 2 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 20:56.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

