LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 20 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 20 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 20 de noviembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 51 y 59 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 20:38.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El momento en que rescataron a los argentinos que fueron arrastrados por el mar en Chile
    1

    Video: así rescataron a cuatro argentinos que fueron arrastrados por el mar en Chile

  2. Estuvo preso en España por narcotráfico y ahora será juzgado por el secuestro y homicidio de un empresario
    2

    Estuvo preso en España por narcotráfico y ahora será juzgado por el secuestro y homicidio de un empresario

  3. Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones
    3

    Tamara Pettinato rompió el silencio sobre Fabiola Yáñez e hizo un duro comentario sobre sus insinuaciones

  4. Fuerte respaldo desde Roma a la candidatura de Rafael Grossi como secretario general de la ONU
    4

    Italia respalda la candidatura de Rafael Grossi como secretario general de la ONU

Cargando banners ...