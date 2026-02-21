Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de febrero, la temperatura rondará entre 13 y 27;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 22 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:21 y se pone a las 20:34.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
