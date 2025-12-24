LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de diciembre, la temperatura rondará entre 7 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 24 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 24 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 24 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 21:07.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Villarruel se quejó porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado
    1

    “Ya estamos en rojo”: Villarruel volvió a quejarse porque el Gobierno no actualizó el presupuesto del Senado

  2. El ex Gran Hermano que se alejó de los medios y abrió su local de comida en el Barrio Chino
    2

    El ex Gran Hermano que se alejó de los medios y abrió su local de comida en el Barrio Chino

  3. Qué dice el libro que Milei les regaló para Navidad a todos sus ministros
    3

    “Defendiendo lo indefendible”: qué dice el libro que Milei les regaló para Navidad a todos sus ministros

  4. Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones
    4

    Costantini pone un pie en la Patagonia con un megaproyecto de más de US$250 millones

Cargando banners ...