Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 24 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 24 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:49 y se pone a las 21:03.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

