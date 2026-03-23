Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de marzo, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 24 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 12 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:50 y se pone a las 19:51.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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