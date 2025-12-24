Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de diciembre, la temperatura rondará entre 8 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 25 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 21 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:22 y se pone a las 21:07.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
