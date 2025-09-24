Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 19;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:30 y se pone a las 19:43.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Un nuevo SUV se presenta en la Argentina con foco en el confort y la tecnología
- 2
Subieron bonos y acciones, bajó el dólar y se desplomó el riesgo país tras el mensaje de apoyo de EE.UU.
- 3
Tras el sorpresivo giro de Trump sobre Ucrania, Zelensky lanzó una encendida advertencia sobre Putin en la ONU
- 4
Triple crimen: los cuerpos encontrados en Florencia Varela son de las chicas de La Matanza