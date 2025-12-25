LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 26 de diciembre, la temperatura rondará entre 8 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 26 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 26 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 26 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 21:07.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Se quedó con la tierra más buscada de Buenos Aires y realizará un proyecto con Cambiaso
    1

    Eduardo Costantini: se quedó con la tierra más buscada de Buenos Aires y realizará un proyecto con Cambiaso

  2. Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas
    2

    Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas

  3. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre
    3

    Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre

  4. Un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
    4

    La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

Cargando banners ...