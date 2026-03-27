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Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 28 de marzo, la temperatura rondará entre 7 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 28 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 28 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 28 de marzo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 28 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 19:45.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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