LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 31 de enero, la temperatura rondará entre 15 y 20;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 31 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 31 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 31 de enero el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 20:58.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Compró un club en Bulgaria, llevó a Villa y armó una "embajada" sudamericana en el frío de los Balcanes
    1

    Beroe: el club búlgaro que se convirtió en una “embajada” para los futbolistas argentinos que no pueden triunfar en el país

  2. El calendario completo de Anses en febrero
    2

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de febrero 2026

  3. Cómo es hoy la vida de las cinco protagonistas de la recordada telenovela de Canal 9
    3

    90-60-90 Modelos: cómo es hoy la vida de las cinco protagonistas de la recordada telenovela de Canal 9

  4. Zaira Nara celebró el récord de su hijo Viggo von Plessen en la Patagonia
    4

    Zaira Nara celebró el récord de su hijo Viggo von Plessen en la Patagonia: “Me muero de orgullo y de miedo”