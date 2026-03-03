Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre 8 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:32 y se pone a las 20:21.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La decisión que tomó Volkswagen sobre los precios de sus autos en marzo
- 2
Petri y Villarruel se cruzaron por un gesto en el Congreso: de “golpista” a “te conozco por el trencito de la alegría”
- 3
La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días
- 4
“Estado de insolvencia”: la Justicia decretó la quiebra de Bioceres SA, la empresa del agro envuelta en una intensa batalla judicial