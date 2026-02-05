Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de febrero, la temperatura rondará entre 8 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 6 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:04 y se pone a las 20:53.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
