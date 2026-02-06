LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 7 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 7 de febrero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:05 y se pone a las 20:52.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

