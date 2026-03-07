LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de marzo, la temperatura rondará entre 10 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 8 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 8 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:35 y se pone a las 20:15.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

