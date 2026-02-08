Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de febrero, la temperatura rondará entre 10 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 9 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 6 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 20:50.
Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
TV y streaming del domingo: Vélez vs. Boca, partidazos en Europa, el Super Bowl y la qualy del Argentina Open
- 2
El palito de Mirtha Legrand a Jimena Monteverde tras anunciar que la cocinera no seguirá en el programa
- 3
La curiosa medida de Francia para revertir la caída de la natalidad, el fenómeno que también afecta a la Argentina
- 4
Ordenan el decomiso de los bienes del exjuez Walter Bento, condenado a 18 años de cárcel por corrupción