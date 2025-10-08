LA NACION

Clima en ciudad de Mendoza hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 9 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 16;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Mendoza para el 9 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mendoza, indica que hoy 9 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mendoza se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 14 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:55.

Pronóstico del tiempo en Mendoza para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

