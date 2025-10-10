Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 11 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:34.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El Gobierno necesitaba comprar tiempo y lo pagó al contado con dólares frescos de Estados Unidos
- 2
La caída de Dina Boluarte en Perú, un cóctel de errores propios y un aceitado sistema de presidentes descartables
- 3
Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”
- 4
El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos