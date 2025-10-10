LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 11 de octubre.
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 11 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 11 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:34.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno necesitaba comprar tiempo y lo pagó al contado con dólares frescos de Estados Unidos
    1

    El Gobierno necesitaba comprar tiempo y lo pagó al contado con dólares frescos de Estados Unidos

  2. La caída de Boluarte, un cóctel de errores propios y un aceitado sistema de presidentes descartables
    2

    La caída de Dina Boluarte en Perú, un cóctel de errores propios y un aceitado sistema de presidentes descartables

  3. El mensaje del CEO de OpenAI sobre su proyecto billonario en la Argentina
    3

    Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”

  4. Se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos
    4

    El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos

Cargando banners ...