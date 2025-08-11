Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:05 y se pone a las 18:57.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Denuncian que cada vez hay más ratas en Buenos Aires: los barrios complicados y sus lugares “preferidos”
- 2
La actriz que se resistió a Hollywood y logró un récord en los premios Oscar que aún nadie le pudo quitar
- 3
Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
- 4
Anti turismo: vecinos holandeses usaron Google Maps para espantar visitantes