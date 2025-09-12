Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 28;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 23 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:16.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..