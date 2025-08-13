Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:58.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
