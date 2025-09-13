Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:17.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
