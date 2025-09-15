LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 26;

El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 16 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

