LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 18;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 20 de agosto.
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 20 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 19:02.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un reconocido neurocirujano de Mendoza salió a correr y fue atacado por cinco pitbulls
    1

    Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría

  2. La nadadora argentina Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil y rompió un récord de 21 años
    2

    Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados

  3. El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
    3

    El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum

  4. Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño
    4

    Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño

Cargando banners ...