Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 20 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 29;

El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 20 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 20 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:07 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

