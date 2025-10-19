Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 31;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:41 y se pone a las 19:41.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 31 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El intenso diálogo por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow
- 2
Robo en el Louvre: estas son las joyas que se robaron los ladrones del museo
- 3
Los tiernos saludos de los famosos por el Día de la Madre: del emotivo posteo de Pampita al recuerdo retro de La China Suárez
- 4
Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025