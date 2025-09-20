LA NACION

Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 25;

  1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 21 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 19:21.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

