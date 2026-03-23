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Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de marzo, la temperatura rondará entre 14 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 24 de marzo
El pronóstico del tiempo para San Rafael para el 24 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 24 de marzo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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